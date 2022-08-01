Байден: Білл Рассел - один з найвеличніших спортсменів в історії США

Джерело - офіційний сайт Білого дому.
Легендарний центровий Бостон Селтікс Білл Расселл, який помер у віці 88 років, був одним з найвеличніших спортсменів у історії США.
Про це йдеться у заяві чинного президента США Джо Байдена.
"Одна з головних ідей Америки полягає в тому, що ми всі створені рівними і заслуговуємо на те, щоб до нас однаково ставилися протягом усього нашого життя. Ми так і не виконали цю обіцянку повністю, але Білл Рассел робив усе для того, щоб ми ніколи від неї не відмовлялися".
"Біл Рассел - один з найвеличніших спортсменів у нашій історії. Неперевершений чемпіон серед чемпіонів, хороша людина, великий американець. Він робив усе, щоб одну з головних ідей Америки було реалізовано для всіх американців", - йдеться у заяві Байдена.