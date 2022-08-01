Байден: Білл Рассел - один з найвеличніших спортсменів в історії США

Джерело - офіційний сайт Білого дому.

Легендарний центровий Бостон Селтікс Білл Расселл, який помер у віці 88 років, був одним з найвеличніших спортсменів у історії США.

Про це йдеться у заяві чинного президента США Джо Байдена.

"Одна з головних ідей Америки полягає в тому, що ми всі створені рівними і заслуговуємо на те, щоб до нас однаково ставилися протягом усього нашого життя. Ми так і не виконали цю обіцянку повністю, але Білл Рассел робив усе для того, щоб ми ніколи від неї не відмовлялися".

Помер член Залу слави НБА