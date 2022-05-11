Помер член Залу слави НБА

Джерело - detroitsportsnation.com.
Колишній баскетболіст, член Залу слави НБА, Боб Леньє помер у віці 73 років.
Про це заявив комісар НБА Адам Сільвер.
"Понад 30 років Боб служив нашим глобальним послом і спеціальним помічником Девіда Стерна, а потім і мене, подорожуючи світом, щоб прищепити цінності гри і вплинути на молодих людей у всьому світі. Це була праця любові для Боба, який був одним з найдобріших і найщиріших людей, яких я коли-небудь бачив", - сказав Сільвер.
НБА повідомила, що Леньє помер після нетривалої хвороби. Він працював у лізі як глобальний посол. У 2019 році повідомлялося, що знаменитий гравець проходив лікування від раку сечового міхура.