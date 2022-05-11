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Помер член Залу слави НБА

Сьогодні 21:40 106 0
Леньє хворів на рак
Помер член Залу слави НБА

Джерело - detroitsportsnation.com.

Колишній баскетболіст, член Залу слави НБА, Боб Леньє помер у віці 73 років.

Про це заявив комісар НБА Адам Сільвер.

"Понад 30 років Боб служив нашим глобальним послом і спеціальним помічником Девіда Стерна, а потім і мене, подорожуючи світом, щоб прищепити цінності гри і вплинути на молодих людей у ​​всьому світі. Це була праця любові для Боба, який був одним з найдобріших і найщиріших людей, яких я коли-небудь бачив", - сказав Сільвер.

НБА повідомила, що Леньє помер після нетривалої хвороби. Він працював у лізі як глобальний посол. У 2019 році повідомлялося, що знаменитий гравець проходив лікування від раку сечового міхура.

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