Помер член Залу слави НБА

Колишній баскетболіст, член Залу слави НБА, Боб Леньє помер у віці 73 років.

Про це заявив комісар НБА Адам Сільвер.

"Понад 30 років Боб служив нашим глобальним послом і спеціальним помічником Девіда Стерна, а потім і мене, подорожуючи світом, щоб прищепити цінності гри і вплинути на молодих людей у ​​всьому світі. Це була праця любові для Боба, який був одним з найдобріших і найщиріших людей, яких я коли-небудь бачив", - сказав Сільвер.