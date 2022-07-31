Помер найтитулованіший гравець в історії НБА

Джерело - Чемпіон.
Легендарний центровий Бостон Селтікс Білл Расселл помер у віці 88 років.
Про це повідомляє Шамс Чаранія.
Раселл був одним із перших чорношкірих гравців НБА. У 1956 році був обраний під 2-м драфту командою Сент-Луїс Хокс. Усю кар'єру грав лише за Бостон.
Досягнення Раселла:
- чемпіон Олімпійських ігор 1956 року у складі збірної США
- чемпіон NCAA (1955-56)
- чемпіон НБА (1956-57,1959-66,1967-69)
- найцінніший гравець НБА (NBA MVP) - 1958, 1961,1962,1963,1965
- 12-разовий учасник Матчу всіх зірок НБА (1958-69)
- найцінніший гравець Матчу всіх зірок НБА (1963)
- включений до Залу слави НБА (Naismith Basketball Basketball Hall of Fame) - 1975
- один з 75 найкращих гравців за всю історію НБА (2022)
Bill Russell: 11-time NBA champion. Five-time MVP. Member of the 25, 50, 75 Greatest Ever Anniversary teams. Two-time NCAA champion. Olympic Gold Medalist. And two NBA championships as the first Black head coach in North American pro sports history.— Shams Charania (@ShamsCharania) July 31, 2022
A legend in every way. https://t.co/CYq6V3Mc6h