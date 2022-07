Помер найтитулованіший гравець в історії НБА

Легендарний центровий Бостон Селтікс Білл Расселл помер у віці 88 років.

Про це повідомляє Шамс Чаранія.

Раселл був одним із перших чорношкірих гравців НБА. У 1956 році був обраний під 2-м драфту командою Сент-Луїс Хокс. Усю кар'єру грав лише за Бостон.

Досягнення Раселла:

Bill Russell: 11-time NBA champion. Five-time MVP. Member of the 25, 50, 75 Greatest Ever Anniversary teams. Two-time NCAA champion. Olympic Gold Medalist. And two NBA championships as the first Black head coach in North American pro sports history.



A legend in every way. https://t.co/CYq6V3Mc6h