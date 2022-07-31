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Помер найтитулованіший гравець в історії НБА

Сьогодні 20:39 508 0
Помер найтитулованіший гравець в історії НБА

Джерело - Чемпіон.

Легендарний центровий Бостон Селтікс Білл Расселл помер у віці 88 років.

Про це повідомляє Шамс Чаранія.

Раселл був одним із перших чорношкірих гравців НБА. У 1956 році був обраний під 2-м драфту командою Сент-Луїс Хокс. Усю кар'єру грав лише за Бостон.

Досягнення Раселла:

  • чемпіон Олімпійських ігор 1956 року у складі збірної США
  • чемпіон NCAA (1955-56)
  • чемпіон НБА (1956-57,1959-66,1967-69)
  • найцінніший гравець НБА (NBA MVP) - 1958, 1961,1962,1963,1965
  • 12-разовий учасник Матчу всіх зірок НБА (1958-69)
  • найцінніший гравець Матчу всіх зірок НБА (1963)
  • включений до Залу слави НБА (Naismith Basketball Basketball Hall of Fame) - 1975
  • один з 75 найкращих гравців за всю історію НБА (2022)

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