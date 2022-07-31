Помер найтитулованіший гравець в історії НБА

Джерело - Чемпіон.

Легендарний центровий Бостон Селтікс Білл Расселл помер у віці 88 років.

Про це повідомляє Шамс Чаранія.

Раселл був одним із перших чорношкірих гравців НБА. У 1956 році був обраний під 2-м драфту командою Сент-Луїс Хокс. Усю кар'єру грав лише за Бостон.

Досягнення Раселла:

чемпіон Олімпійських ігор 1956 року у складі збірної США

чемпіон NCAA (1955-56)

чемпіон НБА (1956-57,1959-66,1967-69)

найцінніший гравець НБА (NBA MVP) - 1958, 1961,1962,1963,1965

12-разовий учасник Матчу всіх зірок НБА (1958-69)

найцінніший гравець Матчу всіх зірок НБА (1963)

включений до Залу слави НБА (Naismith Basketball Basketball Hall of Fame) - 1975

один з 75 найкращих гравців за всю історію НБА (2022)