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О’Ніл: Каррі - найбільша проблема в НБА

Сьогодні 10:35 267 0
Захисник Голден Стейт - найкраий шутер у лізі
О’Ніл: Каррі - найбільша проблема в НБА
#NBA, #Голден Стейт, #Шакіл О'Ніл, #Стефен Каррі

Джерело - Marca.

Захисник Голден Стейт Стефен Каррі - є найбільшою проблемою в сучасній НБА.

Про це заявив член Зали слави Шакіл О'Ніл.

"Я найбільш домінуючий гравець в історії НБА. Якщо ви не чули про "Хак-а-Шак", вам варто пошукати інформацію. Зі мною рахувалися, бо я був домінуючим великим. Тепер НБА стала лігою шутерів. Якщо ви можете продати далекий кидок, у вас хороші шанси заграти".

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"Саме тому я думаю, що Стефен Каррі є зараз найбільшою проблемою у лізі. Цей хлопець не промахується. Він може потрапляти з-під кільця, з дистанції, навіть із середини майданчика. Це не має значення, він завжди точний", - сказав О'Ніл.

Нагадаємо, Шакіл О'Ніл висловив бажання придбати свою колишню команду.

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