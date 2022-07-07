Михайлюк: Багато гравців НБА висловлювалися проти агресії росії

Український гравець НБА розповів про відношення гравців у лізі

Гравці НБА переживали через війну в Україні та пропонували допомогу.

Про це розповів атакувальний захисник Торонто Святослав Михайлюк.

"Ми допомагаємо переселенцям в Україні. Мій батько отримує кошти і купує все необхідне для переселенців у Черкасах та Корсунь-Шевченківському, звідки мої батьки. По всій області намагаємося допомагати людям, які цього потребують".

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"Гравці НБА підходили і до мене, і до Олексія Леня. Багато гравців НБА висловлювалися проти агресії росії і питали, чим можуть допомогти. Номер Леброна у мене залишився. Я можу його запитати, якщо він захоче допомогти", - сказав Михайлюк.

Нагадаємо, збірна України переграла Північну Македонію.