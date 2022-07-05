Михайлюк набрав 24 очки

Джерело - Чемпіон.

Український захисник Торонто Святослав Михайлюк встановив особистий рекорд результативності за збірну України.

Михайлюк став найрезультативнішим гравцем матчу кваліфікації на чемпіонат світу-2023 проти Північної Македонії.

Він провів на майданчику 24 хвилин 15 секунд. За цей час він набрав 24 очки (2/6 двоочкових, 6/12 триочкових, 2/2 штрафних), зробив 3 підбирання та 1 перехоплення. РЕ склав 17.

Попереднім кращим досягненням Михайлюка в збірній були 22 очки в матчі кваліфікації на ЧС-2019 проти Іспанії у Києві 14 вересня 2018 року.