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Збірна України переграла Північну Македонію у кваліфікації ЧС-2023

Сьогодні 20:53 298 0
Українці перемогли у матчі, який не мав турнірного значення для суперника
Збірна України переграла Північну Македонію у кваліфікації ЧС-2023
#Святослав Михайлюк, #Айнарс Багатскіс

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 4 липня, збірна України у матчі кваліфікації ЧС-2023 переграла Північну Македонію. 

Матч завершився з рахунком 73:68 на користь українців. Провівши впевнено першу чверть матчу, українські баскетболісти у наступних двох втратили комфортнуй перевагу у рахунку. Та все ж вдалося втримати переможний рахунок.

Відзначимо, що минулої п'ятниці наша національна команда обіграла Грузію з рахунком 79:66, а македонці на виїзді програли Іспанії - 44:80. Таким чином, синьо-жовті тоді вже гарантували собі вихід до другого раунду відбіркового турніру.

ЧС-2023
Кваліфікація
Група G
4 липня

Північна Македонія - Україна 68:73 (21:35, 16:12, 16:10, 15:16)

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