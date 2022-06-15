Джерело - Inside the games.
Американській баскетболістці Бріттні Грайнер продовжили запобіжний захід у росії ще на 18 днів.
Про це повідомляє Inside the Games.
Представник Хімкінського суду Московської області повідомила, що їй продовжено затримання принаймні до 2 липня за клопотанням слідства.
Грайнер затримали у лютому у Підмосков'ї. Приводом для цього стали знайдені у її сумці картриджи для електронних сигарет, у яких було гашишне масло - заборонене у росії.
Американську баскетболісту взяли під арешт, тоді як влада США розпочала активно сприяти її звільненню. І навіть закликала росію звільнити її з-під варти.
Нагадаємо, Франківськ-Прикарпаття провів турнір на підтримку ЗСУ.