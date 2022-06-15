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Росія відмовилась звільняти американську баскетболістку з-під варти

Сьогодні 15:34 194 0
Грайнер затримали у лютому у Підмосков'ї
Росія відмовилась звільняти американську баскетболістку з-під варти
#Бріттні Грайнер

Джерело - Inside the games.

Американській баскетболістці Бріттні Грайнер продовжили запобіжний захід у росії ще на 18 днів.

Про це повідомляє Inside the Games.

Представник Хімкінського суду Московської області повідомила, що їй продовжено затримання принаймні до 2 липня за клопотанням слідства.

Грайнер затримали у лютому у Підмосков'ї. Приводом для цього стали знайдені у її сумці картриджи для електронних сигарет, у яких було гашишне масло - заборонене у росії.

Американську баскетболісту взяли під арешт, тоді як влада США розпочала активно сприяти її звільненню. І навіть закликала росію звільнити її з-під варти.

Нагадаємо, Франківськ-Прикарпаття провів турнір на підтримку ЗСУ.

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