Росія відмовилась звільняти американську баскетболістку

Американці загрожує 10 років позбавлення волі

Російська влада відмовила у звільненні з в'язниці американської баскетболістки Бріттні Грайнер.

Про це повідомляє ESPN, посилаючись на її адвоката Алєксандра Бойкова.

Грайнер затримали у лютому у Підмосков'ї. Приводом для цього стали знайдені у її сумці картриджи для електронних сигарет, у яких було гашишне масло - заборонене у Росії.

Американську баскетболісту взяли під арешт, тоді як влада США розпочала активно сприяти її звільненню. І навіть закликала росію звільнити її з-під варти.

Попри звернення влади США, Грайнер залишиться під вартою перед винесенням остаточного вироку. На судові слухання баскетболістка приходила у наручниках, хоча її адвокат стверджує, що жодних скарг щодо умов утримання гравчині під арештом він від неї не отримував.

Замість звільнення російська влада продовжила термін утримання Грайнер під вартою ще на місяць - до 19 червня.

Грайнер загрожує десять років позбавлення волі.