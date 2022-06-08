Франківськ-Прикарпаття провів турнір на підтримку ЗСУ

В Івано-Франківську відбувся турнір Ukraine Open Stop 4-Frankivsk з баскетболу 3х3

У Франківську баскетбольні гравці з різних міст України зібралися на турнір з баскетболу 3х3 - Ukraine Open Stop 4-Frankivsk.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

У жіночій категорії перемогу здобула команда Франківськ, до складу якої увійшли лідери клубу Кристина Філевич, Оксана Моллова, Вероніка Космач та Дарина Завертайло.

У фіналі Франківськ переграв з рахунком 21:11 юніорську збірну України U18 (тренер Денис Спиридонов) у складі Дарії Кононученко, Карини Панчук, Тетяни Ткаченко та Анастасії Венжик.

Не менш цікавими стали й змагання у чоловічій категорії, де перемогу здобула команда КТС Акваріум, у складі Олександра Дюпіна, Максима Гулі, Ростислава Кабанова та Владислава Семерича. Вона у фіналі з рахунком 20:16 здолала Франківськ, за який виступали Любомир Чіпка, Денис Кошовець та Дмитро Неволін.

Під час змагань відбувся збір коштів для придбання автомобіля на передову захисникам ЗСУ з військової частини А7127.