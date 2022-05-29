Дончич підтвердив участь в Євробаскеті-2022

Збірна Словенії отримає серйозне посилення на континентальній першості

Джерело - EuroHoops.

Збірна Словенії зможе розраховувати на свого лідера Луку Дончича на Євробаскет-2022.

Про це заявив сам баскетболіст.

"Якщо я не отримаю травми, то точно вирушу грати за свою збірну", - заявив Дончич.

При цьому словенець зіграє і у відборі на ЧС-2023. Дончич планує приєднатись до збірної Словенії 15 червня. 30 червня Словенія проведе кваліфікаційний матч на Мундіаль проти національної команди Хорватії, а 3 липня зіграє проти збірної Швеції в гостях.

Нагадаємо, що в рамках плей-оф НБА Маверікс Дончича зупинилися за крок від фіналу, поступившись у серії Голден Стейт Ворріорз з рахунком 1:4.

Раніше Дончич повторив досягнення Чемберлена.