Дончич повторив досягнення Чемберлена

Розігруючий Далласа Лука Дончич став другим гравцем в історії НБА, який набирав 30+ очок у середньому за матч у кожному з перших трьох розіграшів плей-оф у кар’єрі.

Про це повідомляє ESPN.

23-річний словенець повторив досягнення легендарного центрового Вілта Чемберлена, повідомляє ESPN Stats & Info.

Дончич завершив плей-оф сезону-2021/22 з показниками 31,7 очка, 9,8 підбирання, 6,4 передачі та 1,8 перехоплення в середньому за зустріч.

Даллас програв Голден Стейт у п’ятому матчі фінальної серії Західної конференції, завершивши свій сезон.

