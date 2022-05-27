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Голден Стейт став першим фіналістом чемпіонату НБА 2021/22
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Голден Стейт став першим фіналістом чемпіонату НБА 2021/22

Сьогодні 06:52 186 0
Голден Стейт став першим фіналістом чемпіонату НБА 2021/22
#Голден Стейт, #Даллас, #Каррі

Джерело - Чемпіон.

Голден Стейт Ворріорз перемігши в 5-й грі фіналу Західної конференції (120:110), став першим фіналістом чемпіонату НБА 2021/22.

Найрезультативнішим гравцем матчу став захисник господарів Клей Томпсон. 11-й номер набрав 32 очки, реалізувавши 8 із 16 триочкових.

НБА - плей-оф
Східна конференція. Фінал
26 травня
Голден Стейт Ворріорз - Даллас Маверікс 120:110 (28:23, 41:29, 25:32, 26:26)
Рахунок серії - 4:1

MVP фіналу Західної конференції став Стефен Каррі. Нагороду, яка отримала ім'я Меджика Джонсона, вручали вперше.

Нагадаємо, у фіналі Східної конференції Бостон виграє в серії у Маямі (3:2). Шоста гра відбудеться 28 травня в Бостоні.

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