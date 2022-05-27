Голден Стейт став першим фіналістом чемпіонату НБА 2021/22

Джерело - Чемпіон.

Голден Стейт Ворріорз перемігши в 5-й грі фіналу Західної конференції (120:110), став першим фіналістом чемпіонату НБА 2021/22.

Найрезультативнішим гравцем матчу став захисник господарів Клей Томпсон. 11-й номер набрав 32 очки, реалізувавши 8 із 16 триочкових.

НБА - плей-оф

Східна конференція. Фінал

26 травня

Голден Стейт Ворріорз - Даллас Маверікс 120:110 (28:23, 41:29, 25:32, 26:26)

Рахунок серії - 4:1

— Golden State Warriors (@warriors) May 27, 2022

MVP фіналу Західної конференції став Стефен Каррі. Нагороду, яка отримала ім'я Меджика Джонсона, вручали вперше.

Нагадаємо, у фіналі Східної конференції Бостон виграє в серії у Маямі (3:2). Шоста гра відбудеться 28 травня в Бостоні.