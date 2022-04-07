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Горбенко виставив на аукціон чемпіонський перстень, щоб допомогти дитячій лікарні

Сьогодні 16:11 90 0
У 2013 році Горбенко став чемпіоном України в складі київського Будівельника
Горбенко виставив на аукціон чемпіонський перстень, щоб допомогти дитячій лікарні
#Сергій Горбенко

Джерело - Чемпіон.

Український форвард Сергій Горбенко слідом за Дмитром Забірченком та Олександром Сізовим виставив на благодійний аукціон свій чемпіонський перстень Суперліги. 

Про це заявив баскетболіст.

"Я не можу залишатись осторонь у такий тяжкий час  для нашої  України. Виставляю на аукціон свій чемпіонський перстень чемпіонату України 2012/2013 року, який здобув у складі Будівельника. Звичайно, як і для Діми, так і для мене - це не просто золота прикраса. Але, так, в цей вкрай тяжкий час для нас українців головна цінність - це життя.

Вірю, що завдяки Вашій допомозі, разом ми зможемо допомогти зберегти не одне дитяче життя

Всі виручені кошти підуть на Комунальне некомерційне підприємство Миколаївської міської ради "Міська дитяча лікарня 2", Тернопільський благодійний фонд "Карітас" та інші дитячі заклади, які найбільше цього потребують.

Аукціон триватиме до 14 квітня. Початкова ціна 50000 грн, крок 1000. Слава Україні. Слава Нації", - зазначив Горбенко.

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