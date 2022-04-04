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Сізов виставив на аукціон золотий перстень Суперліги для допомогти ЗСУ

Сьогодні 08:39 107 0
Сізов виставив на аукціон золотий перстень Суперліги для допомогти ЗСУ
#Олександр Сізов

Джерело - Чемпіон.

Форвард Запоріжжя Олександр Сізов виставив на аукціон свій золотий перстень за перемогу в Суперлізі-2019/20, щоб допомогти ЗСУ.

"Наслідуючи приклад Дмитра Забірченка, хочу виставити на аукціон свій золотий чемпіонський перстень відомого українського бренду Guzema Fine Jewelry, отриманого в складі Дніпра сезону 2019/20.

Усі кошти переведу на потреби ЗСУ до благодійного фонду Сергія Притули.

Я, українець, не можу бачити, як мою країну бомбардують, як страждають люди. Вірю, що ми вистоємо, вірю в нашу перемогу.

Початкова ціна - 50 000 гривень, крок - 1000", - зазначив Сізов.

Взяти участь в аукціоні можна за посиланням.

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Допис, поширений Alexander Sizov (@sasha_siz)

Раніше Забірченко продає чемпіонський перстень для допомоги захисникам України.

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