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Забірченко продає чемпіонський перстень для допомоги захисникам України

Сьогодні 09:40 32 0
Торги триватимуть до 21:00 3 квітня
Забірченко продає чемпіонський перстень для допомоги захисникам України
#Дмитро Забірченко

Джерело - Чемпіон.

Тренер Тернополя та колишній капітан збірної України Дмитро Забірченко долучився до збору коштів на захист України від російської агресії шляхом продажу унікальних спортивних реліквій.

Уродженець Дружківки з українського Донбасу виставив на продаж чемпіонський перстень української Суперліги сезону-2010/11, коли виступав за Будівельник.

Унікальність нагороди в тому, що Забірченко отримав її в Донецьку, який наразі чекає звільнення від російської окупації.

Залучені кошти Дмитро Забірченко направить благодійним фондам, які допомагають захисникам України.

Стартував перстень з 30 000 гривень. На 21:00 1 квітня за нього вже пропонували 100 000 гривень. Торги триватимуть до 21:00 3 квітня.

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