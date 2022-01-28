Агенти просять відпустити баскетболістів через політичну ситуацію в Україні

Джерело - Чемпіон.
Агенти легіонерів, які виступають в українській Суперлізі, вимагають, щоб клуби відпустили гравців.
Про це повідомляє журналіст Олександр Прошута.
"99% агентів уже зверталися до клубів української Суперліги з проханням відпустити гравців через політичну ситуацію в Україні та загрозу воєнного конфлікту з боку Росії. Еван Максвелл залишив Запоріжжя саме з цієї причини. Клуби тримають ситуацію під контролем та не відпускають гравців", - заявив журналіст.
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"Більшість з них говорили гравцям, що їх відпустять і переведуть у безпечне місце за годину, якщо станеться щось погане", - написав Прошута.
Також, Прометей переграв Хапоель та вийшов у ТОП-16 Ліги чемпіонів.