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Прометей переграв Хапоель та вийшов у ТОП-16 Ліги чемпіонів

Сьогодні 23:14 134 0
Прометей виграв третій матч у серії
Прометей переграв Хапоель та вийшов у ТОП-16 Ліги чемпіонів
#Ліга чемпіонів, #Прометей, #Хапоель

Джерело - Чемпіон.

Прометей у третьому матчі плей-ін серії до двох перемог обіграв Хапоель.

Матч завершився з рахунком 85:75 на користь українського клубу.

Прометей у групі К другого групового етапу Ліги чемпіонів зіграє з іспанською Унікахою, румунським Клуж-Напока та бельгійським Остенде.

Ліга чемпіонів з баскетболу
Кваліфікація - етап переможців
Фінал, Третій матч
27 січня

Хапоель - Прометей 75:85 (12:27, 24:16, 20:16, 19:26)

(Рахунок у серії – 1:2)

Хапоель: Адамс 13 +  6 підбирань, Браймо 15 + 8 підбирань, Обасохан 19 + 7 передач – 6 втрат, Гейтс 10 + 5 підбирань, Сегев 0 – старт; Аріель 9, Воркман 3, Доврат 0, Егбуну 6 + 3 блок-шоти

Прометей: Кеннеді 17 + 9 підбирань + 5 передач, Стефенс 15 + 5 підбирань, Сидоров 10, Білан 13 + 9 підбирань, Харрісон 18 + 4 перехоплення – старт; Доу 9, Липовий 0, Лукашов 3, Петро

Раніше Прометей вийшов у чвертьфінал Єврокубку ФІБА.

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