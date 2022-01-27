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Прометей вийшов у чвертьфінал Єврокубку ФІБА

Сьогодні 20:52 224 0
Прометей зіграє у чвертьфіналі турніру
Прометей вийшов у чвертьфінал Єврокубку ФІБА
#Прометей, #Єврокубок ФІБА

Джерело - Чемпіон.

Жіночий Прометей обіграв бельгійський Касторс Брен у другому матчі 1/8 фіналу Єврокубку ФІБА.

Найрезультативнішими  в підсумку стали ті ж американки: у Аткінс 21 очко, у Холмс – 15. Юркевичус зробила дабл-дабл – 10 очок, 14 підбирань.

Відтак з двома перемогами над Касторс Брен Прометей вийшов у топ-8, де його суперником стане переможець пари Мерсін (Туреччина) – Флам (Франція). Через карантинні обмеження матчі цих команд перенесено на 16 та 17 лютого.

 Єврокубок ФІБА

1/8 фіналу, Другий матч

27 січня

Прометей - Касторс Брен 79:56 (27:11, 21:15, 23:19, 8:11)

Раніше Прометей переможно завершив груповий етап Єврокубку ФІБА.

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