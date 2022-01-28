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Хапоель - Прометей 75:85. Огляд матчу

Сьогодні 08:17 462 0
Прометей виграв третій матч у серії
Хапоель - Прометей 75:85. Огляд матчу
#ВІДЕООГЛЯД, #Ліга чемпіонів, #Хапоель, #БК Прометей

Джерело - Чемпіон.

Прометей у третьому матчі плей-ін серії Ліги чемпіонів до двох перемог обіграв Хапоель.

Ліга чемпіонів з баскетболу
Кваліфікація - етап переможців
Фінал, Третій матч
27 січня

Хапоель - Прометей 75:85 (12:27, 24:16, 20:16, 19:26)

(Рахунок у серії – 1:2)

Хапоель: Адамс 13 +  6 підбирань, Браймо 15 + 8 підбирань, Обасохан 19 + 7 передач – 6 втрат, Гейтс 10 + 5 підбирань, Сегев 0 – старт; Аріель 9, Воркман 3, Доврат 0, Егбуну 6 + 3 блок-шоти

Прометей: Кеннеді 17 + 9 підбирань + 5 передач, Стефенс 15 + 5 підбирань, Сидоров 10, Білан 13 + 9 підбирань, Харрісон 18 + 4 перехоплення – старт; Доу 9, Липовий 0, Лукашов 3, Петро

Раніше Прометей вийшов у чвертьфінал Єврокубку ФІБА.

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