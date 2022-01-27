Монумент встановлено на місці аварії вертольота Браянта

Джерело - Чемпіон.

Пам'ятник одному з кращих баскетболістів в історії НБА Кобі Браянту та його доньці Джианні встановили в Калабасасі, передмісті Лос-Анджелеса.

Про це повідомляє Medina.

Монумент встановлено на місці аварії вертольота Браянта. Нагадаємо, 26 січня 2020 року гелікоптер із Браянтом, його дочкою Джіанною та ще сімома людьми на борту зазнав аварії. Усі 9 людей загинули.

Автор пам'ятника скульптор Ден Медіна. На монументі Кобі Браяант у формі Лос-Анджелес Лейкерс обіймає свою доньку.

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Нагадаємо, у 2021 році Браянта посмертно ввели до Зали слави НБА.