Браянт і Данкан включені в Зал слави НБА

Джерело - Чемпіон.
У США відбулась церемонія введення в Зал слави баскетболу імені Джеймса Нейсміта.
Про це повідомляє НБА.
Головною подією вечора стало введення в Зал слави посмертно колишнього гравця Лос-Анджелес Лейкерс Кобі Браянта. Він розбився на приватному вертольоті неподалік від Лос-Анджелеса в січні 2020 року.
Крім Браянта в Зал слави включені чемпіони НБА Тім Данкан і Кевін Гарнетт, чемпіонка жіночої НБА, олімпійська чемпіонка Таміка Кетчінгс, тренери Руді Томьяновіч, Кім Малки, Барбара Стівенс, Едді Саттон, менеджер Патрік Бауман.
Імена включених в Зал слави були оголошені у квітні 2020 року. Церемонія повинна була відбутися в серпні, але її перенесли через пандемію.
#20HoopClass enshrinee, Kobe Bryant. pic.twitter.com/j328vaUZiZ— NBA (@NBA) May 15, 2021