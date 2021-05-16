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Браянт і Данкан включені в Зал слави НБА

Сьогодні 13:30 465 0
Ексгравець Лейкерс був введений в Зал слави посмертно
Браянт і Данкан включені в Зал слави НБА
#НБА

Джерело - Чемпіон.

У США відбулась церемонія введення в Зал слави баскетболу імені Джеймса Нейсміта.

Про це повідомляє НБА.

Головною подією вечора стало введення в Зал слави посмертно колишнього гравця Лос-Анджелес Лейкерс Кобі Браянта. Він розбився на приватному вертольоті неподалік від Лос-Анджелеса в січні 2020 року.

Крім Браянта в Зал слави включені чемпіони НБА Тім Данкан і Кевін Гарнетт, чемпіонка жіночої НБА, олімпійська чемпіонка Таміка Кетчінгс, тренери Руді Томьяновіч, Кім Малки, Барбара Стівенс, Едді Саттон, менеджер Патрік Бауман.

Імена включених в Зал слави були оголошені у квітні 2020 року. Церемонія повинна була відбутися в серпні, але її перенесли через пандемію.

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