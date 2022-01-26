Два роки без легенди. 26 січня загинув Кобі Браянт

Джерело - Чемпіон.

2 роки тому - 26 січня 2020 року на 42-му році життя в авіакатастрофі загинув легендарний баскетболіст Кобі Браянт.

Вертоліт з Браянтом на борту, його 13-річною донькою Джанною і ще 7-ма людьми розбився в Калабасасі (Каліфорнія, США).

Браянт завершив кар'єру в 2016 році. Він 18 разів брав участь у Матчі зірок НБА (17 - поспіль), п'ять разів ставав чемпіоном НБА і двічі - MVP фінальної серії. Протягом усієї кар'єри, з 1996 по 2016 рік, виступав за Лейкерс.

Тож згадуємо найкращі моменти за участі захисника...

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua