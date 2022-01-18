Матч Прометея у Єврокубку ФІБА перенесли через коронавірус

У суперника українського клубу спалах коронавірусу

Матч-відповідь 1/8 фіналу жіночого Єврокубка ФІБА між чемпіоном України Прометеєм та бельгійським Касторс Брен, який мав відбутися 20 січня у Слобожанську, перенесено.

Про це повідомляє пресслужба бельгійського клубу.

У команді зафіксовано 4 випадки захворювання на коронавірус серед гравців, передає Укрінформ.

Нової дати проведення матчу не повідомляється, але стверджується, що ймовірно це буде кінець наступного тижня.

Нагадаємо, перший поєдинок завершився виїзною перемогою Прометея з рахунком 93:92.