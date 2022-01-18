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Матч Прометея у Єврокубку ФІБА перенесли через коронавірус

Сьогодні 11:11 54 0
У суперника українського клубу спалах коронавірусу
Матч Прометея у Єврокубку ФІБА перенесли через коронавірус
#Прометей, #Єврокубок ФІБА

Джерело - ukrbasket.net.

Матч-відповідь 1/8 фіналу жіночого Єврокубка ФІБА між чемпіоном України Прометеєм та бельгійським Касторс Брен, який мав відбутися 20 січня у Слобожанську, перенесено.

Про це повідомляє пресслужба бельгійського клубу.

У команді зафіксовано 4 випадки захворювання на коронавірус серед гравців, передає Укрінформ.

Нової дати проведення матчу не повідомляється, але стверджується, що ймовірно це буде кінець наступного тижня.

Нагадаємо, перший поєдинок завершився виїзною перемогою Прометея з рахунком 93:92.

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