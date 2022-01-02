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Бродський: Контракт Багатскіса зі збірною України закінчується одразу після ЧЄ

Сьогодні 15:49 161 0
Україна стартує на Євробаскеті 2 вересня 2022 року
Бродський: Контракт Багатскіса зі збірною України закінчується одразу після ЧЄ
#Багатскіс, #Бродський, #Збірна України з баскетболу

Джерело - ФБУ.

Головний тренер збірної України Айнарс Багатскіс залишиться наставником команди на Євробаскет.

Про це заявив президент ФБУ Михайло Бродський.

"У нас був контракт із Багатскісом, який закінчувався у 2021 році. Він вивів команду з першого місця на чемпіонат Європи, але його перенесли. Автоматично я, як пристойна людина, і Україна як пристойна країна продовжили з ним контракт на рік. Він має зіграти там, адже це він вивів збірну на Євробаскет", - заявив функціонер.

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"Наразі є відбір на чемпіонат світу. Грузії ми програли ганебно, тепер хочу виграти в іспанців у Києві. На виїзді не бачу шансів, а у Києві хочу виграти. Після лютневих матчів відбору повернемося до оцінки Багатскіса та його контракту. Але зараз його контракт закінчується одразу після чемпіонату Європи, який він точно відпрацює", - сказав Бродський.

Нагадаємо, збірна України побореться за вихід на Кубок світу з чинними чемпіонами.

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