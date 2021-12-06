Визначився розклад матчів збірної України на ЄвроБаскет-2022

Джерело - ФБУ.
ФІБА визначила розклад матчів фінального турніру чемпіонату Європи з баскетболу 2022 року.
Про це повідомляє Федерація баскетболу України.
Наступного вересня команда Айнарса Багатскіса гратиме в Мілані в групі C проти Греції, Італії, Хорватії, Великої Британії та Естонії.
Актуально: Україна побореться з Росією за Євробаскет-2025
До наступного етапу виходять по чотири команди з групи.
Розклад матчів збірної України
2 вересня 15:15 Україна – Велика Британія
3 вересня 18:00 Естонія – Україна
5 вересня 22:00 Україна – Італія
6 вересня 18:00 Греція – Україна
8 вересня 15:15 Хорватія – Україна