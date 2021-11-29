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Збірна України побореться за вихід на Кубок світу з чинними чемпіонами

Сьогодні 13:25 155 0
Збірна України побореться за вихід на Кубок світу з чинними чемпіонами
#Україна, #Зрузія

Джерело - Чемпіон.

26 листопада збірна Україна стартувала у відборі на Кубок світу-2023. У першому матчі підопічні Айнарса Багатскіса зіграли у Тбілісі з командою Грузії, а 29 листопада приймуть у столичному Палаці спорту збірну Північною Македонією.

Напередодні цих матчів ФБУ за підтримки Parimatch Ukraine провела пресконференцію у PM Hall, де головний тренер та гравці команди розповіли про підготовку до кваліфікації.

Айнарс Багатскіс, головний тренер збірної України: "У цій кваліфікації немає права на помилку, якщо ми хочемо вийти на чемпіонат світу. Необхідно досягати максимального результату у кожному матчі. Також це відмінна нагода для гравців, щоб на них звернули уваги провідні клуби.

Пилип Орлов, Head of Sponsorship Parimatch Ukraine: "ФБУ робить максимум, щоб у нас була сильна команда, щоб ми частіше бачили нашу збірну на головних турнірах. Всім нам потрібні перемогу і ми раді бути поруч із баскетболом. Впевнений, за матчами відбору будуть слідкувати багато вболівальників і ми зробимо все, щоб їх кількість тільки зростала".

Артем Пустовой, гравець збірної України: "Дуже радий повернутися до команди, за Україною теж скучив. А тут ще і сніг, який я не бачив три роки. На жаль, раніше мене у збірну не відпускав клуб, але тепер ситуація змінилася і я радий бути разом з командою".

Володимир Герун, гравець збірної України: "Так само радий бути у національній команді. Це корисно і для виступу за клуб. Це різноманіття, тут можна отримати нові яскраві емоції, побачити свою країну та вболівальників, зарядитися перемогою".

Нагадаємо, що раніше збірна України лише один раз виступала на Кубку світу. Це було у 2014. При цьому у нашої команди вісім виступів на Євробаскеті. Окрім Грузії та Північної Македонії нашими суперниками по групі будуть іспанці – чинні чемпіони світу.

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