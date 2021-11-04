Індіана переграла Нью-Йорк, Орландо поступилося Бостону. Результати матчів НБА

Результати і відеоогляд матчів

Джерело - Чемпiон.

У середу, 3 листопада, у рамках регулярного чемпіонату НБА було зіграно 11 матчів.

Українець Святослав Михайлюк допоміг Торонто обіграти Нью-Йорк, а Олексій Лень провів свій найкращий матч у сезоні за Сакраменто у грі проти Нового Орлеана.

НБА

Регулярний чемпіонат

3 листопада

Клівленд - Портленд 107:104 (23:26, 37:27, 27:24, 20:27)

Індіана - Нью-Йорк 111:98 (36:22, 23:28, 21:25, 31:23)

Орландо - Бостон 79:92 (28:26, 18:18, 10:31, 23:17)

Філадельфія - Чикаго 103:98 (29:19, 29:25, 26:28, 19:26)

Бруклін - Атланта 117:108 (35:28, 26:31, 34:20, 22:29)

Мемфіс - Денвер 108:106 (37:19, 19:36, 22:28, 30:23)

Міннесота - Кліпперс 115:126 (23:27, 31:31, 34:45, 27:23)

Сан-Антоніо - Даллас 108:109 (28:28, 30:31, 25:22, 25:28)

Голден Стейт - Шарлотт 114:92 (21:26, 32:26, ​​27:15, 34:25)

Сакраменто - Новий Орлеан 112:99 (27:26, 29:26, 36:35, 20:12)

Вашингтон - Торонто 100:109 (29:29, 19:30, 29:27, 23:23)