Джерело - Чемпiон.
У рамках регулярного сезону Національної баскетбольної ліги Сакраменто на своєму майданчику обіграв Новий Орлеан.
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У складі господарі вагому роль відіграв український баскетболіст Олексій Лень.
Наш спортсмен розпочав гру в запасі, але це йому не завадило провести свою найкращу гру на старті сезону.
На рахунку українця 12 очок, 5 підбирань, дві передачі, дві втрати та три блоки.
НБА
Регулярний чемпіонат
3 листопада
Сакраменто - Новий Орлеан 112:99 (27:26, 29:26, 36:35, 20:12)