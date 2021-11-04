Українці добре розпочали сезон

Джерело - Чемпiон.

У рамках регулярного сезону Національної баскетбольної ліги Сакраменто на своєму майданчику обіграв Новий Орлеан.

Важливо: Михайлюк допоміг Торонто здобути чергову перемогу в чемпіонаті НБА

У складі господарі вагому роль відіграв український баскетболіст Олексій Лень.

Наш спортсмен розпочав гру в запасі, але це йому не завадило провести свою найкращу гру на старті сезону.

На рахунку українця 12 очок, 5 підбирань, дві передачі, дві втрати та три блоки.

НБА

Регулярний чемпіонат

3 листопада

Сакраменто - Новий Орлеан 112:99 (27:26, 29:26, 36:35, 20:12)