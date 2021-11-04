Михайлюк допоміг Торонто здобути чергову перемогу в чемпіонаті НБА

Джерело - Чемпіон.

Український захисник Торонто Репторс взяв участь у черговій перемозі команди в регулярному чемпіонаті НБА. Динозаври на виїзді перемогли Вашингтон Віззардз (100:109).

Українець вийшов у стапртовому складі, зіграв майже 35 хвилин і набрав 15 очок. Також у дороблку Михайлюка 4 підбирання та 1 перехоплення. Свят реалізував 2 із 4 триочкових (4/8).

Торонто здобули п'яту перемогу поспіль і шосту в чемпіонаті. Команда українця піднялася на 3 сходинку в Східній конференції.

Чемпіонат НБА

4 листопада

Вашингтон Віззардз - Торонто Репторс 100:109 (29:29, 19:30, 29:27, 23:23).

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