У вирішальному матчі переграли російську команду

Джерело - Чемпіон.

У матчі третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів ФІБА у Болгарії Прометей зустрічався з російською Пармою.

Українська команда святкувала перемогу з рахунком 67:65. Прометей виграв три чверті, а от третю провалив (мінус 16 очок) і у четвертому матчі була дуже напружена гра).

Ця перемога дозволила Прометею вийти до групового раунду найпрестижнішого єврокубку ФІБА (і третього за силою в загальній градації європейських клубних турнірів).

Раніше Прометей у першому раунді кваліфікації турніру розгромив Левськи, а другому - переграв чеську Опаву.

Ліга чемпіонів ФІБА-2021/22

Кваліфікація, третій раунд

18 вересня

Парма (Росія) - Прометей (Україна) 65:67 (13:20, 15:21, 24:8, 13:18)