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Прометей розгромив Левськи у кваліфікації Ліги чемпіонів

Сьогодні 18:39 337 0
Українська команда святкувала перемогу з рахунком 96:56
Прометей розгромив Левськи у кваліфікації Ліги чемпіонів
#Прометей

Джерело - Чемпіон.

У матчі першого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів ФІБА Прометей на виїзді зустрічався з болгарським Левськи.

Українська команда святкувала перемогу з рахунком 96:56.

Для того, щоб зіграти в груповому раунді найпрестижнішого єврокубку ФІБА (і третього за силою в загальній градації європейських клубних турнірів), підопічним Ронена Гінсбурга належить пройти ще двох суперників. У другому раунді відбору Прометей зіграє з чеською Опавою, яка була звільнена від гри першого раунду. А суперником у фінальному раунді попереднього турніру стане хтось із тріо Парма (Росія), Хапоель Ейлат (Ізраїль) та Ле Ман (Франція). Всі матчі кваліфікації в нашому секстеті відбуваються у Болгарії на домашній арені Левськи.

Ліга чемпіонів ФІБА-2021/22
Кваліфікація, перший раунд
14 вересня

Левськи (Болгарія) - Прометей (Україна) 56:96 (27:15, 3:33, 8:26, 18:22)

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