Прометей впевнено переграв Опаву у кваліфікації Ліги чемпіонів

Українська команда святкувала перемогу з рахунком 100:78

Джерело - Чемпіон.

У матчі другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів ФІБА у Болгарії Прометей зустрічався з чеською Опавою.

Українська команда святкувала перемогу з рахунком 100:78.

Для того, щоб зіграти в груповому раунді найпрестижнішого єврокубку ФІБА (і третього за силою в загальній градації європейських клубних турнірів), підопічним Ронена Гінсбурга належить пройти ще одного суперника. У третьому попередньому раунді попереднього турніру стане переможець матчу Парма (Росія) - Ле Ман (Франція).

Раніше Прометей у першому раунді турніру впевнено переграв Левськи.

Ліга чемпіонів ФІБА-2021/22

Кваліфікація, другий раунд

16 вересня

Опава (Чехія) - Прометей (Україна) 78:100 (13:33, 29:24, 20:24, 16:19)