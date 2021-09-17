Новачок Суперліги завершив формування складу команди

Джерело - ФБУ.

Баскетбольний клуб Кривбас завершив комплектацію складу команди Суперліги на сезон 2021/2022 років.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Останнім новачком команди став 23-летній чорногорський форвард Мілош Попович, який в минулому сезоні виступав за чорногорський Ловчен Цетіньє, що грав у ABA League 2. На його рахунку 13 матчів, в яких він в середньому набирав 16,4 очка, робив 6,8 підбирання і 1,8 перехоплення.

Раніше Кривбас поповнили чорногорський захисник Мілош Латковичі, два американські легіонери - Едвард Полайт і Теренс Мотли, гравець збірної України Владислав Коренюк, досвідчений захисник Клим Артамонов та інші.

Нагадаємо, очолив команду Суперліги Артем Сліпенчук. До його тренерського штабу входять асистенти Сергій Корабльов та Дмитро Дятловський.