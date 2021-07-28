Артамонов продовжить кар’єру у Кривбасі

Новачок Суперліги підписав досвідченого захисника

Джерело - ФБУ.

БК Кривбас уклав угоду на наступний сезон з досвідченим 27-річним захисником Климом Артамоновим.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Минулий сезон баскетболіст розпочинав у Миколаєві, а потім продовжив виступи за Одесу. Зіграв у 35-ти поєдинках Суперліги Паріматч. У середньому набирав 10,3 очка, 2,5 підбирання, 5,9 передачі.

Нагадаємо, раніше Артамонов також виступав за Черкаські Мавпи, БІПУ та Хімік.

Першими новачками Кривбаса на наступний сезон у Суперлізі стали Владислав Фролов та Сергій Старцев. Головним тренером призначено Артема Сліпенчука.