Кривбас підписав гравця збірної України

Коренюк перейшов до криворізького баскетбольного клубу

Джерело - ФБУ.

БК Кривбас підписав контракт з центровим Владиславом Коренюком.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Попередні два сезони центровий провів у столичному Київ-Баскеті, де у середньому набирав 9,3 очка та робив 6,6 підбирання за матч у сезоні 2020/2021 рр. Цей виконавець добре знайомий головному тренеру Кривбасу, так як вони разом працювали в столичному клубі.

Коренюк - учасник молодіжних чемпіонатів Європи U-18, U-20 в складі збірної України, гравець Національної збірної України з баскетболу.

У свої кар’єрі виступав за Дніпро, Київ-Баскет, Невежис (Литва), Лурд (Франція), Сан-Квентін (Франція), БК Хубей (Китай).

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