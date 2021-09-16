Джерело - Чемпіон.
26-річний український баскетболіст Богдан Близнюк підписав контракт із київським Будівельником.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Попередні два сезони Близнюк провів у складі іншої столичної команди, Київ-Баскет, під керівництвом тренера національної збірної України і колишнього тренера Будівельника Айнарса Багатскіса.
Два сезони поспіль Близнюка визнавали найкращим легким форвардом Суперліги.
Раніше капітан Київ-Баскета залишив команду.
Нагадаємо, Миколаїв підписав двох американців.