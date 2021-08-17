Миколаїв підписав двох американців

Клуб Суперліги продовжує комплектацію перед сезоном

Джерело - ФБУ.

Баскетбольний клуб Миколаїв у рамках комплектації команди до сезону 2021/22 підписав ще двох легіонерів.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Ними стали 25-річний Андре Вокер і 24-річний Прентісс Ніксон.

Андре Воккер - розігруючий захисник. Почав свою кар'єру в команді університету Лойола, а також захищав кольори тбіліського клубу Кавказ і Університет-Югра з російського Сургута.

Сезон 20/21 провів в команді Огре (Латвія). В середньому набирав 15 очок, 3 підбирання, 3 передачі, 2 перехоплення, 34,6 відсотка триочкових (статистика за 26 матчів). Зріст гравця 186 см і вага - 79 кг.

Прентісс Ніксон - атакуючий захисник. Почав кар'єру в командах університетів Колорадо і Айова, а професійний шлях захисника стартував в команді Анекоскі Хуйма (Фінляндія, 2-й дивізіон). В середньому забивав 24.9 очка, робив 7.7 підбирання і 4.6 передачі pf 30.9 хвилини на майданчику. Зріст гравця 188 см і вага - 88 кг.

Раніше, Тернопіль підписав словацького форварда.