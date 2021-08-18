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Капітан Київ-Баскета залишив команду

Сьогодні 17:41 30 0
Близнюк перебуває у пошуку нової команди
Капітан Київ-Баскета залишив команду
#Близнюк, #Київ-Баскет

Джерело - basket.com.ua.

26-річний український капітан Київ-Баскета Богдан Близнюк залишив команду. 

Про це повідомляє basket.com.ua.

Про те, що столичному клубу не вдалося домовитися зі своїм лідером, повідомив головний тренер клубу Айнарс Багатскіс.

Близнюк останні два сезони провів у Київ-Баскеті, в складі якого в 46 матчах минулого чемпіонату набирав 12,4 очка, робив 5,5 підбирання і 3,2 передачі за 27 хвилин на майданчику. Форвард киян увійшов до символічної збірної сезону Суперліги.

Нагадаємо, Миколаїв підписав двох американців.

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