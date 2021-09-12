Раніше капітан Київ-Баскета залишив команду

26-річний український захисник Богдан Близнюк може перейти в Будівельник.

Про це повідомляє журналіст Олександр Прошута.

Як зазначає джерело, тривалі переговори Будівельника і Близнюка закінчилися успіхом.

Українець останні два сезони провів у Київ-Баскеті, в складі якого в 46 матчах минулого чемпіонату набирав 12,4 очка, робив 5,5 підбирання і 3,2 передачі за 27 хвилин на майданчику. Форвард киян увійшов до символічної збірної сезону Суперліги.

Раніше капітан Київ-Баскета залишив команду.

Нагадаємо, Миколаїв підписав двох американців.