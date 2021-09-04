Прометей виграв домашній передсезонний турнір

Джерело - Чемпіон.
Прометей став переможцем домашнього Кубка Прометея, матчі якого відбувалися у Слобожанському.
Команда Прометей здобула три перемоги - над Дніпром (81:70), Київ-Баскет (77:66) і Запоріжжям (93:66).
В рамках сьогоднішнього ігрового дня на Кубку Прометея Запоріжжя обіграло Київ-Баскет - 75:72.
Діючі чемпіони України почнуть сезон 22 вересня, коли в столичному Палаці спорту зіграють з Будівельником в матчі за Суперкубок країни.
У минулому сезоні підопічні Гінзбурга впевнено обіграли Запоріжжя у фінальній серії Суперліги за підсумками трьох матчів.