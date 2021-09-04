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Прометей виграв домашній передсезонний турнір

Сьогодні 19:40 162 0
Команда Гінзбурга перемогла Дніпро у третьому матчі турніру
Прометей виграв домашній передсезонний турнір
#Прометей, #Дніпро

Джерело - Чемпіон.

Прометей став переможцем домашнього Кубка Прометея, матчі якого відбувалися у Слобожанському.

Команда Прометей здобула три перемоги - над Дніпром (81:70), Київ-Баскет (77:66) і Запоріжжям (93:66).

В рамках сьогоднішнього ігрового дня на Кубку Прометея Запоріжжя обіграло Київ-Баскет - 75:72.

Діючі чемпіони України почнуть сезон 22 вересня, коли в столичному Палаці спорту зіграють з Будівельником в матчі за Суперкубок країни.

У минулому сезоні підопічні Гінзбурга впевнено обіграли Запоріжжя у фінальній серії Суперліги за підсумками трьох матчів.

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