Прометей виграв домашній передсезонний турнір

Команда Гінзбурга перемогла Дніпро у третьому матчі турніру

Джерело - Чемпіон.

Прометей став переможцем домашнього Кубка Прометея, матчі якого відбувалися у Слобожанському.

Команда Прометей здобула три перемоги - над Дніпром (81:70), Київ-Баскет (77:66) і Запоріжжям (93:66).

В рамках сьогоднішнього ігрового дня на Кубку Прометея Запоріжжя обіграло Київ-Баскет - 75:72.

Діючі чемпіони України почнуть сезон 22 вересня, коли в столичному Палаці спорту зіграють з Будівельником в матчі за Суперкубок країни.

У минулому сезоні підопічні Гінзбурга впевнено обіграли Запоріжжя у фінальній серії Суперліги за підсумками трьох матчів.