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Прометей переміг Київ-Баскет на домашньому турнірі

Сьогодні 21:10 163 0
Прометей здобув другу перемогу на турнірі
Прометей переміг Київ-Баскет на домашньому турнірі
#Київ-Баскет, #Прометей

Джерело - Чемпіон.

У другому турі Кубку Прометея з баскетболу Прометей переграв Київ-Баскет.

Матч завершився з рахунком 77:66.

Кубок Прометея
2 тур, 3 вересня

 Київ-Баскет - Прометей 66:77 (21:20, 20:14, 17:21, 8:22) 

Київ-Баскет: Вудсон 13, Вашингтон 8о + 5пд, Войналович 8, Ковальов 5о + 5пд + 3пр, Скапінцев 1о + 4пд – старт, Томпсон 14о + 5пд + 3пр, Шевчук, Гаррет 4о + 8пд, Анікієнко 4о + 4пд, Тертишник 9. 

Прометей: Липовий 3о + 6пр, Гарісон 16о + 5пд, Стефенс 6о + 10пд, Тихонов 2, Сидоров 22 – старт, Петров 10о +6пд + 3пр, Кемпбел 2о + 5пд, Доу 16о + 4пд + 3пр, Климов.

Раніше, Дніпро здолав Запоріжжя на Кубку Прометея.

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