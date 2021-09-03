Прометей переміг Київ-Баскет на домашньому турнірі

Джерело - Чемпіон.
У другому турі Кубку Прометея з баскетболу Прометей переграв Київ-Баскет.
Матч завершився з рахунком 77:66.
Кубок Прометея
2 тур, 3 вересня
Київ-Баскет - Прометей 66:77 (21:20, 20:14, 17:21, 8:22)
Київ-Баскет: Вудсон 13, Вашингтон 8о + 5пд, Войналович 8, Ковальов 5о + 5пд + 3пр, Скапінцев 1о + 4пд – старт, Томпсон 14о + 5пд + 3пр, Шевчук, Гаррет 4о + 8пд, Анікієнко 4о + 4пд, Тертишник 9.
Прометей: Липовий 3о + 6пр, Гарісон 16о + 5пд, Стефенс 6о + 10пд, Тихонов 2, Сидоров 22 – старт, Петров 10о +6пд + 3пр, Кемпбел 2о + 5пд, Доу 16о + 4пд + 3пр, Климов.
Раніше, Дніпро здолав Запоріжжя на Кубку Прометея.