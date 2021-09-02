Прометей із розгромної перемоги стартував на домашньому турнірі

Підопічні Гінзбурга розправилися із Запоріжжям

Джерело - Чемпіон.

У першому турі Кубку Прометея підопічні Ронена Гінзбурга розгромили Запоріжжя (93:66).

Найбільший вклад у перемогу Прометея зробив Ді Джей Стефенс - в його активі 16 очок та 6 підбирань. У складі Запоріжжя найкращим став Ясін Джозеф, на рахунку його 13 пунктів та 8 передач.

Відзначимо, що травми у цій грі зазнав капітан Прометея Денис Лукашов, який пошкодив гомілкостоп.

Завтра, 3 вересня, Дніпро зіграє проти Запоріжжя (початок о 16:30), а Київ-Баскет буде протистояти Прометею (початок о 19:00)

Кубок Прометея

1 тур, 2 вересня

Прометей - Запоріжжя 93:66

Прометей: Липовий 7 + 4 підбирання, Харрісон 10 + 4 підбирання, Стефенс 16 + 6 підбирань, Тихонов 8 + 4 підбирання, Сидоров 6 + 10 передач – старт, Лукашов 12 + 3 передачі, Петров 11 + 4 підбирання, Кемпбелл 6 + 3 підбирання, Пирогов 0, Клімов 8, Доу 9.

Запоріжжя: Максвелл 6 + 2 підбирання, Мальчевський 10 + 3 підбирання, Титов 0 + 4 підбирання, Сизов 8 + 6 передач , Джозеф 13 + 8 передач – старт, Рагімов 3, Соколенко 4 + 2 підбирання, Морозов 11, Удрас 11 + 7 підбирань

Раніше, Київ-Баскет розгромив Дніпро на старті Кубку Прометея.