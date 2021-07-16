Одеса підписала американського захисника

Легіонер приєднається до клубу Суперліги у наступному сезоні

Джерело - ФБУ.

Клуб Суперліги БК Одеса оголосив про підписання контракту з 26-річним американським розігруючим Еваном Сінглтарі (185 см).

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Минулий сезон Сінглтарі провів у чемпіонаті Ісландії, в якому виступав за клуб Рейк'явік. Раніше американець також виступав у чемпіонатах Словаччини та Чехії.

В середньому за гру в ісландській першості американець набирав 17.0 очка, робив 3.0 підбирання, 5.2 передачі та 2.5 перехоплення.

Першими новачками Одеси, нагадаємо, стали бігмен Тернополя Андрій Агафонов та захисник Хіміка Кирило Марченко.