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Одеса підписала контракт з Агафоновим

Сьогодні 23:11 127 0
Досвідчений центровий повернувся додому
Одеса підписала контракт з Агафоновим
#Агафонов, #Одеса

Джерело - fbu.ua.

Одеса підписала контракт з досвідченим українським центровим Андрієм Агафоновим.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

У минулому сезоні 35-річний бігмен був лідером передньої лінії Тернополя. У 43 матчах Суперліги Агафонов набирав 11.9 очка, робив 4.8 підбирання, 2.3 передачі та 1.1 блок-шота в середньому за 25 хвилин на майданчику (РЕ 15.8).

Агафонов вже виступав за Одесу з 2012 по 2015 роки. Раніше в Україні центровий також грав за Хімік, і Будівельник. За кордоном виступав за німецький Кральсхайм, литовський П'єно Жвайгждес і румунський Пітешті.

Агафонов - чемпіон, п'ятиразовий бронзовий призер чемпіонату України, володар Кубку. Це перше підписання Одеси в літнє міжсезоння.

Нагадаємо, визначився суперник Прометея у кваліфікації Ліги чемпіонів.

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