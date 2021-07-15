Марченко перейшов до БК Одеса

Снайпер южненського Хіміка вперше в кар’єрі змінив клуб

Джерело - Чемпіон.

Одеса підписала контракт з 23-річним атакувальним захисником Хіміка Кирилом Марченком.

Про це повідомляє пресслужба одеського клубу.

Марченко - кандидат до національної збірної України - всю свою професійну кар'єру провів в южненському клубі, вихованцем якого він є.

У минулому сезоні Марченко в 38 матчах за Хімік набирав 6.7 очка, робив 1.4 підбирання та 1.2 передачі при 34.7% реалізації триочкових (3.8 атаки за гру).

Марченко став другим новачком одеського клубу, який раніше оголосив про підписання досвідченого центрового Андрія Агафонова.