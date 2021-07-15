Черкаські Мавпи продовжили контракт з Поповим

Клуб здійснив своє третє підписання у це міжсезоння

Джерело - Чемпіон.

Черкаські Мавпи продовжили контракт з українським захисником Сергієм Поповим (1988 р.н, 196см).

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Досвідчений баскетболіст проведе вже третій сезон у черкаському клубі.

Минулого сезону баскетболіст відіграв 37 матчів у Суперлізі, у середньому за гру набираючи 4.2 очка, 2.1 передачі та 1.7 підбирання. Разом з командою Сергій став фіналістом Кубку України.

До цього Попов грав у южненському Хіміку, Одесі, Кривбасі та Миколаєві.

Нагадаємо, що раніше Черкаські Мавпи повернули в команду капітана Олександра Кольченка та форварда Макса Конате.