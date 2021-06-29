Конате продовжить кар'єру в Черкаських Мавпах

Клуб здійснив перше підписання у це міжсезоння

Джерело - ФБУ.

Черкаські Мавпи у це міжсезоння першим підписали Макса Конате (201 см; 1991 р.н.).

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Сезон 2020/21 український форвард провів у складі Миколаєва, де був одним із лідерів. У Суперлізі Конате відіграв 35 матчів, у середньому за гру Макс здобував 11.6 очка, робив 5.8 підбирання, РЕ - 10.5.

Відзначимо, що Конате вже грав за Черкаські Мавпи у сезоні 2017/18. Форвард став одним із ключових гравців команди, здобуваючи 9.9 очка та роблячи 4.6 підбирання. Тоді разом з Мавпами Макс став чемпіоном України. Також Конате був у структурі Черкаських Мавп ще у сезоні 2007/08, будучи лідером дубля, а також тоді зіграв один матч за основу.

Окрім цього, за свою кар'єру Макс Конате пограв за Дніпро-Азот, Будівельник, Донецьк, Ферро-ЗНТУ, Запоріжжя та Прометей. У Європі Макс захищав кольори російських клубів Сахалін і Красний Октябрь, а також виступав у естонському Тарту Рок.

Нагадаємо, Київ-Баскет підписав форварда збірної України.