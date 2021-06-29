 Конате продовжить кар'єру в Черкаських Мавпах | Баскетбол | Champion.com.ua
Костюк - Бертенс: онлайн-трансляція матчу першого кола Вімблдону. LIVE
Сьогодні 16:07 932
Євро-2020. Англія - Німеччина: онлайн трансляція
Сьогодні 14:45 2145
Лопес готовий до реваншу з Ломаченком
Сьогодні 13:54 3338
Дев`ятикласник-чемпіон зі стрибків у воду готується до Олімпійських ігор. ВІДЕО
Сьогодні 12:39 361
Українці завоювали 5 медалей на чемпіонаті Європи
Сьогодні 12:24 361
Стала відома заявка збірної України на матч зі Швецією
Сьогодні 12:08 2017
Збірна України зіграє зі шведами на легендарному стадіоні
Сьогодні 10:19 1779
Євро-2020. Швеція - Україна: онлайн трансляція
Сьогодні 10:19 3094
Євро-2020. Збірна Швеції - Збірна України: матч-центр
Сьогодні 10:18 2896
Ігор Лисов: Щороку приймаємо в Києві європейську та світову еліти
Сьогодні 09:40 1338
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Швеція - Україна: Як команди грали на груповому етапі Євро-2020
Швеція - Україна: Як команди грали на груповому етапі Євро-2020 Valeriy Ruchka
Сьогодні 11:43 751
У футбол грають 22 людини, а перемагають німці: історія культового протистояння Англія - Німеччина
У футбол грають 22 людини, а перемагають німці: історія культового протистояння Англія - Німеччина Стас Лысак
Сьогодні 10:20 1190
Збірна України зіграє зі шведами на легендарному стадіоні
Збірна України зіграє зі шведами на легендарному стадіоні Стас Лысак
Сьогодні 10:19 1773
Визначився новий фаворит на виграш Євро-2020
Визначився новий фаворит на виграш Євро-2020 Стас Лысак
Сьогодні 10:15 2108 1
Максимальні манкурти. Ломаченко і Усик зробили подарунок скандальному реперу
Максимальні манкурти. Ломаченко і Усик зробили подарунок скандальному реперу Valeriy Ruchka
Вчора 21:31 17092
У Кличка-молодшого нові романтичні відносини. Але це не точно
У Кличка-молодшого нові романтичні відносини. Але це не точно Valeriy Ruchka
Вчора 17:25 1039
У 13 років виступала з трибуни Верховної Ради, у 14 – виграла юніорській Australian Open, відмовилася їздити на змагання до Росії, а прямо зараз вривається в еліту світового тенісу. Найцікавіше про Марту Костюк
У 13 років виступала з трибуни Верховної Ради, у 14 – виграла юніорській Australian Open, відмовилася їздити на змагання до Росії, а прямо зараз вривається в еліту світового тенісу. Найцікавіше про Марту Костюк Андрій Твердохліб
Вчора 17:21 5693
Ібрагімович показав свій ефективний стрибок на відпочинку
Ібрагімович показав свій ефективний стрибок на відпочинку Valeriy Ruchka
27.06.2021 20:09 1501
Анчелотті виділив головну слабкість збірної України
Анчелотті виділив головну слабкість збірної України Стас Лысак
27.06.2021 18:48 1380
Неадекватна вболівальниця влаштувала завал на Тур де Франс - є постраждалі
Неадекватна вболівальниця влаштувала завал на Тур де Франс - є постраждалі Андрій Твердохліб
27.06.2021 18:45 960
Прямі трансляції
Навколо спорту

Конате продовжить кар'єру в Черкаських Мавпах

Сьогодні 14:10 185 0
Клуб здійснив перше підписання у це міжсезоння
Конате продовжить кар'єру в Черкаських Мавпах
#Черкаські Мавпи, #Конате

Джерело - ФБУ.

Черкаські Мавпи у це міжсезоння першим підписали Макса Конате (201 см; 1991 р.н.).

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Сезон 2020/21 український форвард провів у складі Миколаєва, де був одним із лідерів. У Суперлізі Конате відіграв 35 матчів, у середньому за гру Макс здобував 11.6 очка, робив 5.8 підбирання, РЕ - 10.5.

Відзначимо, що Конате вже грав за Черкаські Мавпи у сезоні 2017/18. Форвард став одним із ключових гравців команди, здобуваючи 9.9 очка та роблячи 4.6 підбирання. Тоді разом з Мавпами Макс став чемпіоном України. Також Конате був у структурі Черкаських Мавп ще у сезоні 2007/08, будучи лідером дубля, а також тоді зіграв один матч за основу.

Окрім цього, за свою кар'єру Макс Конате пограв за Дніпро-Азот, Будівельник, Донецьк, Ферро-ЗНТУ, Запоріжжя та Прометей. У Європі Макс захищав кольори російських клубів Сахалін і Красний Октябрь, а також виступав у естонському Тарту Рок.

Нагадаємо, Київ-Баскет підписав форварда збірної України.

Коментарі ()