Кольченко повернувся до Черкаських Мавп

Захисник гратиме за команду, у складі якої ставав чемпіоном України

Джерело - ФБУ.

Черкаські Мавпи підсилилися одним із найкращих українських атакувальних захисників останніх років Суперліги Олександром Кольченком (1988 р.н., 196 см.).

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Для гравця це буде п'ятий сезон у складі черкаської команди.

Найбільш успішним для атакувального захисника став сезон 2017/18, Кольченко у якості капітана привів Черкаські Мавпи до чемпіонства, а сам став MVP сезону.

Кольченко минулий сезон провів у складі Тернополя, де у Суперлізі зіграв 43 матчі, у середньому за гру набираючи 12.6 очка, 2.0 підбирання, 3.1 передачі.

Відзначимо, що Олександр Кольченко є найкращим асистентом в історії Черкаських Мавп (377) та другим гравцем в історії Мавп за очками - 1763 очка.

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