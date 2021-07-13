Кольченко повернувся до Черкаських Мавп

Джерело - ФБУ.
Черкаські Мавпи підсилилися одним із найкращих українських атакувальних захисників останніх років Суперліги Олександром Кольченком (1988 р.н., 196 см.).
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Для гравця це буде п'ятий сезон у складі черкаської команди.
Найбільш успішним для атакувального захисника став сезон 2017/18, Кольченко у якості капітана привів Черкаські Мавпи до чемпіонства, а сам став MVP сезону.
Кольченко минулий сезон провів у складі Тернополя, де у Суперлізі зіграв 43 матчі, у середньому за гру набираючи 12.6 очка, 2.0 підбирання, 3.1 передачі.
Відзначимо, що Олександр Кольченко є найкращим асистентом в історії Черкаських Мавп (377) та другим гравцем в історії Мавп за очками - 1763 очка.
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