 Кольченко повернувся до Черкаських Мавп | Баскетбол | Champion.com.ua
Верняєв отримав 4 роки дискваліфікації
Сьогодні 09:39 1641 1
УЄФА назвав символічну збірну Євро-2020
Сьогодні 13:39 1539
ФІФА наклала трансферний бан на Минай
Сьогодні 12:54 1540
Італія та Аргентина можуть провести матч за Суперкубок світу
Сьогодні 12:09 695
Маліновського виписали з лікарні після операції
Сьогодні 08:08 1458
Англія, яку не шкода
Вчора 21:34 1335 1
Я - українець! Зірковий український тренер відмовився очолити московський Локомотив
Вчора 18:00 21453
Євро-2020. Італія - Англія: рекорди та факти
Вчора 14:47 546
Футбол переміг: Збірна Італії у драматичному матчі здобула титул чемпіона Європи
Вчора 13:10 894
Підтримай Усика в бою з Джошуа в Лондоні! Візова підтримка та допомога в придбанні квитків
Вчора 11:32 2042
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Сумують за футболом. Чи уболівають за збірну України в окупованому Донецьку
Сумують за футболом. Чи уболівають за збірну України в окупованому Донецьку Valeriy Ruchka
11.07.2021 15:48 2816
Ребров провів перше тренування в новому клубі
Ребров провів перше тренування в новому клубі Valeriy Ruchka
11.07.2021 14:58 21095
Хоробре серце: В Шотландії журнал створив епічну обкладинку перед фіналом Євро-2020
Хоробре серце: В Шотландії журнал створив епічну обкладинку перед фіналом Євро-2020 Valeriy Ruchka
11.07.2021 13:01 1373
17 років тому Шовковський подарував Динамо перший Суперкубок України
17 років тому Шовковський подарував Динамо перший Суперкубок України Valeriy Ruchka
11.07.2021 12:21 2494
Мейвезер поставив 50 тисяч доларів на перемогу Пуар'є над Мак-Грегором
Мейвезер поставив 50 тисяч доларів на перемогу Пуар'є над Мак-Грегором Valeriy Ruchka
11.07.2021 11:22 3383
Прямі трансляції
Навколо спорту

Кольченко повернувся до Черкаських Мавп

Сьогодні 14:11 152 0
Захисник гратиме за команду, у складі якої ставав чемпіоном України
Кольченко повернувся до Черкаських Мавп
#Черкаські Мавпи, #Кольченко

Джерело - ФБУ.

Черкаські Мавпи підсилилися одним із найкращих українських атакувальних захисників останніх років Суперліги Олександром Кольченком (1988 р.н., 196 см.).

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Для гравця це буде п'ятий сезон у складі черкаської команди. 

Найбільш успішним для атакувального захисника став сезон 2017/18, Кольченко у якості капітана привів Черкаські Мавпи до чемпіонства, а сам став MVP сезону.

Кольченко минулий сезон провів у складі Тернополя, де у Суперлізі зіграв 43 матчі, у середньому за гру набираючи 12.6 очка, 2.0 підбирання, 3.1 передачі.

Відзначимо, що Олександр Кольченко є найкращим асистентом в історії Черкаських Мавп (377) та другим гравцем в історії Мавп за очками - 1763 очка.

Раніше, Кеффі продовжить кар'єру в Київ-Баскеті.

Коментарі ()