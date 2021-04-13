Рахунок у серії 3:2 на користь киянок

Джерело - Чемпіон.

Вирішальний п’ятий поєдинок серії впевненою перемогою Динамо над Франківськом і стало бронзовим призером жіночої Суперліги.

Цікаво, що всі п'ять поєдинків завершилися перемогами домашньої команди. Тобто певною мірою долю бронзової серії вирішило фінальне положення колективів за підсумками регулярного чемпіонату. Динамо фінішувало вище за Франківськ на першому етапі, а тому розпочинало бронзовий фінал на своїй арені, і завершило також.

Жіноча Суперліга. Серія за 3-те місце

13 квітня. П’ятий матч

Динамо - Франківськ 107:75 (29:18, 30:22, 25:20, 23:15)

Рахунок у серії 3:2

Раніше, Ягупова вдруге поспіль визнана MVP сезону у жіночій Євролізі.